43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili, trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın eden vatandaşlar, "kilit kavşakta" yoğunluğa takıldı. Araç yoğunluğu, Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu görüldü. Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğunluk için önlem aldı.

Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı. - KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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