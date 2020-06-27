43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu 'Kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerledi Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, polisler trafik akışını sağladı Kısıtlama öncesi vatandaşlar yollara akın etti Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi...

27.06.2020 00:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:27

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

'Kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerledi

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, polisler trafik akışını sağladı

Kısıtlama öncesi vatandaşlar yollara akın etti

KIRIKKALE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüsü salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı. Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi. Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu. Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu oluştu. Saat 20.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar adım adım ilerleyebildi. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Polisler trafik akışını sağladı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Bazı kavşaklar ise dubalarla kapatıldı.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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