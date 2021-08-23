43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
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43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi

43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takılan sürücüler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. - KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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