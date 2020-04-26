43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
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Kırıkkale, Ankara, Haber

43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği

43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği Büyükşehirleri birbirine bağlayan kara yolu bomboş kaldı Giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor, sürücülerin seyahat belgeleri inceleniyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen...

26.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:27
43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği

43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği

Büyükşehirleri birbirine bağlayan kara yolu bomboş kaldı

Giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor, sürücülerin seyahat belgeleri inceleniyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş-çıkışlar yasaklandı. Ramazan ayının gelmesi ve hafta tatili olması dolayısıyla da kara yolları da boş kaldı. Ulaşımda 'kilit kavşak' diye adlandırılan ve her saat trafik yoğunluğunun yaşandığı Kırıkkale'de de bu kez sessizlik hakimdi. 43 ilin geçiş noktası olan ve normal vakitte binlerce aracın geçtiği kavşakta tarihi bir boşluk oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan kara yolunu çok az aracın kullandığı görüldü. Kırıkkale'de, polis kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgeleri incelenirken ekipler de vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri kara yolundaki sakinlik, havadan görüntülendi.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler de alınmaya devam ediyor.

43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği

Kaynak: İHA

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