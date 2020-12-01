43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
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43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor

01.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:29

43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor Kış lastiği uygulaması başladı: Kilit kavşaktan geçen ticari araçlar denetleniyor Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı.

43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor

Kış lastiği uygulaması başladı: Kilit kavşaktan geçen ticari araçlar denetleniyor

KIRIKKALE - Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

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Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücülerin belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi.

Uymayana 776 lira ceza kesilecek

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında kış lastiği uygulaması: Ticari araçlar tek tek kontrol ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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