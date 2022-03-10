43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
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43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif kar yağışı etkili olmaya başladı.

KIRIKKALE (İHA) - 43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif şekilde başladı. kar yağışı ile birlikte Karayolları 44. Şube Şefliği ekiplerince ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolundaki ulaşımda aksama yaşanmadığı görüldü. Kentte kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Kırıkkale, kar, Yerel, Haberler

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