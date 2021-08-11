43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimi, gece saatlerinde de yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimi, gece saatlerinde de yapıldı.

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de otobüsler tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimleri yapıldı.

Kemer takmayanlar ikaz edildi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gece yarısı yapılan denetimde; takograf cihazları incelenerek, şoförlerin yolculuk süreleri kontrol edildi. Yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kemerini takmayanlarda ikaz edildi. Kontrollerin ardından şoförler, mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı. Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında da yolcuların HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi.

"Yorgunluktan kaza oluyor"

İstanbul'dan Kars'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Ramazan Günçe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yorgunluktan kaza oluyor. Biz dinlene dinlene gidiyoruz, yatıyoruz. Biz Kars'a gittiğimiz zaman yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hiç dinlenmeden gittiği için kazalar oluyor. Bu kazaların olmaması için şoförün dinlenmesi lazım. Mola vereceğiz şimdi yedek şoför geçecek" dedi. - KIRIKKALE

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
'Tezgah yeri benim' kavgası! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
"Tezgah yeri benim" kavgası! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Metin Oktay Caner Erkin Burak Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
43 ilin geçiş güzergâhında gece yarısı 'otobüs' denetimi: Takograf, emniyet kemeri ve HES kodu kontrolleri yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 02:18:49. #1.16#

title