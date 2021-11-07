43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu

KIRIKKALE (İHA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Kırıkkale'de yüksek binaların zirvesi sisle kaplanırken, 43 ilin geçiş güzergahı da sisten etkilendi. Ankara-Samsun, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda yoğunluğunu artıran sis nedeniyle trafikte de ulaşım olumsuz etkilendi. Yer yer görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğünü ifade eden Ali Şerbetçioğlu, "Baya zorluk çekiyoruz ama şuan da sıkıntı yok. Sürücülere tavsiyemiz; sis farlarını açsın, yavaş yavaş ilerlesin, fazla hız yapmasın, yollar kaygan olabilir" dedi.

Kürşat Abacı ise "Yollar çok kötü, önümü göremiyorum. Havalar çok kötü şoförlerin dikkat etmesi gerekiyor. Sürücüler yavaş kullansın. Dikkatli kullansın. 5 dakika geç gitsen de zamanında gitmektense hayatta gitmek daha iyi" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE