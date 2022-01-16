43 ilin geçiş güzergahında araçlar tek tek durduruldu, KADES uygulaması tanıtıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından şehirler arası yolcu otobüsleri ve özel araçlarda yolculuk yapan kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından şehirler arası yolcu otobüsleri ve özel araçlarda yolculuk yapan kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kentin birçok noktasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki trafik kontrol noktalarında şehirler arası yolcu otobüsleri ve özel araçlar tek tek durduruldu. Polis ve jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasının kullanımını anlatan ekipler, uygulama hakkında kadınlara tanıtıcı broşürler dağıttı.

Hastanede özel güvenlik olarak çalışan Tuğba Kürkçü, son zamanlarda kadına şiddetten dolayı üzüntüsünü dile getirerek, KADES uygulamasının da güzel olduğunu söyledi.

Kadınların haklarının savunulması gerektiğini anlatan ev kadını Cemile Kaya ise, "İndirmedim ama indireceğim. Ankara'ya gittiğimiz gibi Allah izin verirse indireceğim. Çünkü ben de bir kadınım. Kadın ve çocukların hakları hayvanların hakları savunulmalı. Sokaktaki kedi, köpek, onlara da dilim varmıyor köpek demeye. Bütün insanların hakları ellerine verilmeli gerçekten" dedi.

Kadının korunmasına gerek kalmayan bir dünya istediğini belirten sağlık memuru Kübra Pekşen ise, "Gayet güzel bir şey eğer iki dakika içerisinde kadına şiddet anında gelebiliyorsa. Bence güzel bir uygulama olmuş. Böyle uygulamaların devamını bekliyoruz. Daha doğrusu kadının korunmasına gerek kalmayan bir dünya istiyoruz. Daha öncesinde uygulama yüklüydü ama şimdi ihtiyaç duymadığım için yüklü değil" diye konuştu.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 2021 yılında KADES üzerinden yapılan 307 ihbara müdahale etti. Anında ihbar bölgelerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı. Şu ana kadar 5 binin üzerinde vatandaşa uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı. - KIRIKKALE