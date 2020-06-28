43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
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43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatilini başka illerde geçiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti.

43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
28.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:57

Hafta sonu tatilini başka illerde geçiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kavşakta trafik yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladı. Bu nedenle ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde araçların adım adım ilerleyebildiği gözlendi. Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda da zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışıyor. Trafiğin hızlı akması için de bazı kavşaklar kapatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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