43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)
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43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.

18.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:52
43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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