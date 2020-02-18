43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)
98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.
18.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:52
98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA