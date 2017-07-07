43 bin TL'yi 30 saniyede çaldılar



ANTALYA - Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön sağ camını kıran hırsızlar, 30 saniyede 43 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan Toptancı Halinin içinde meydana geldi. Bir banka şubesinden çektiği 43 bin TL'yle Toptancı Hali'nde bulunan başka bir banka şubesine 07 AP 101 plakalı otomobiliyle gelen Hasan Aytar, banka önüne aracını park etti. Aytar, daha sonra banka şubesine girdi. Kısa bir süre banka içinde kalan Hasan Aytar, daha sonra otomobiline geri döndü. Aracının sağ ön camının kırıldığını fark eden Aytar, hemen koltuğun üzerine bıraktığı 43 bin TL'ye baktı. Paranın yerinde olmadığını fark eden Hasan Aytar, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasından hırsızların izini sürmeye başlarken, hırsızlığın yaklaşık 30 saniye içinde gerçekleştiği ortaya çıktı.