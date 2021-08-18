43. Baro Başkanları Toplantısı yapıldı
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43. Baro Başkanları Toplantısı yapıldı

43. Baro Başkanları Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

43. Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) yapıldı.

43. Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) yapıldı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB'deki 43. Baro Başkanları Toplantısına, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve 67 baro başkanı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketleri ile özellikle Muğla ve Antalya'da çıkan yangınlara dikkati çekerek, ihtiyaç sahibi baroların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin sancılı bir süreçten geçtiğini, bu ortamda yaşanan kutuplaşmaların da toplumu yıprattığını ifade eden Feyzioğlu, yeni dönemde ortak akıl, çözüm odaklı yaklaşım modelini benimseyeceklerini aktardı.

Yapıcı eleştirileri de her zaman dikkate aldıklarını belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Gönüllerin kazanılacağı bir dönem olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, ara dönemde yeniden seçilen ve ilk kez seçilen baro başkanlarını da tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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