Sivas'ın Suşehri ilçesinde 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.



Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İlçe girişinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında, Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde genel arama yaptı. Otobüste yolcu olan H.K (21) isimli şahsın valizinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 43 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konularak H.K gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS