426 şahsa kumar oynamaktan 761 bin 890 lira ceza

Ülke genelinde 14-21 Ocak 2022 tarihleri arasında kumar oynadığı tespit edilen 426 şahsa 761 bin 890 lira ceza kesildi.

Ülke genelinde 14-21 Ocak 2022 tarihleri arasında kumar oynadığı tespit edilen 426 şahsa 761 bin 890 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 14-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar neticesinde; "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçunu işlediği tespit edilen 129 şahsa adli işlem yapıldığını açıklandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 426 şahsa da 761 bin 890 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ANKARA

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