420 ve 470 sınıfı Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları, İzmir'de düzenlenecek
27.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:54
2021 Türkiye Şampiyonası'nın 420 ve 470 sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.
2021 Türkiye Şampiyonası'nın 420 ve 470 sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8-14 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.
Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er