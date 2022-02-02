420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar'da aralıklarla 3 gün süren kar yağışı sonrası köy yollarında karla mücadele çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası 420 köy yolunun tamamı ulaşıma açık hale getirildi.

Afyonkarahisar'da aralıklarla 3 gün süren kar yağışı sonrası köy yollarında karla mücadele çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası 420 köy yolunun tamamı ulaşıma açık hale getirildi.

Kent genelinde yaklaşık 2 haftadan bu yana devam eden olumsuz hava şartları dün öğle saatleri itibari sona ererken, hava sıcaklıkları da arttı. 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı en çok köy yollarında olumsuzluğa neden oldu. Kar birikintilerinden dolayı trafiğin zaman zaman aksadığı 420 köy yolunda İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla mücadelede hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların 90 araç ve 120 personel ile yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak köy yollarının tamamının ulaşıma açık hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan, ekipler kar küreme çalışması yaptıkları bazı yerlerde yolda kalan araç sürücülerine de yardım etmeyi ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR

420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Tragger, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title