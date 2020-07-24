42 yıllık ustadan bıçak biletmenin püf noktaları
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42 yıllık ustadan bıçak biletmenin püf noktaları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor.

42 yıllık ustadan bıçak biletmenin püf noktaları
24.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:05

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor. Manisa'nın Kula ilçesinde de sanatında 42'nci yılını dolduran bir esnaf, 'Kontrollü Sosyal Hayat' çerçevesinde icra edilecek olan kurban bayramı öncesinde bıçak biletmenin püf noktalarını anlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak ustaları ve satıcılarında yoğun mesai başladı. Kula'nın eski esnaflarından olan ve 1951 yılında babası tarafından açılan iş yerinde 10 yaşından bu yana çalışan, sonrasında ise mesleği devralarak baba mesleğini sürdüren esnaf Ahmet Sakarya, bıçakları özel taşta biliyor.

Bir yandan kavurucu sıcaklar ve virüsle de mücadele eden ustalar, günde ortalama 14 saat bileme işi yapıyor. Sanatında 42'nci senesini dolduran Ahmet Sakarya, pandemi olarak ilan edilen yeni tip Korona virüs(Covid-19) salgını çerçevesinde gerekli önlemleri alarak yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bıçak biletmenin püf noktalarını da anlatan Sakarya, "Bıçak her taşta bilenmez. Balta bilenen taşta makas, bıçak bilenirse bıçağın kromu gider. Kromu giden bıçak başlangıçta iyi kesiyor gelir. Ancak bir dahaki bilenmesinde bıçağın ağzı döner ve bilenmez, eski kesinliğini, parlaklığını kaybeder. Bıçak 3 farklı işlemle bilenir. Önce ağzı bileme taşından geçirilir, sonra özel kumdan yapılmış taşından geçirilir, ardından bıçağın parlamasını ve bilenen ağzın çapaklarını temizleyen taştan geçirilir öyle kullanılır." dedi.

Ucuz diye alınan bıçakların ömrünün kısa olduğunu da sözlerine ekleyen Sakarya, gerçek bir bıçağın ömrünün en az 10 sene olduğunu, Çin malı bıçakların ise bir sene içerisinde köreldiğini söyledi.

Kurban bayramında sağlıklı bıçak kullanılması için, bıçak bileme işlemlerinin de son günlere bırakılmamasının önemli olduğunu söyleyen Sakarya; " Kurban bayramı dolayısıyla bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlarımız, bu işlemleri son günlere bırakınca, biz esnaflar zor durumda kalıyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bıçak bileme işlemi emek istiyor. Her ne kadar bu yıl Covid-19 sebebi ile bıçak bilemeye talep düşük olsa da, biz gerekli önlemlerimizi aldık, sağlıklı bir şekilde bayram geçirmek için çaba sarf edeceğiz. Bunun içinde zamana ihtiyacımız oluyor. Vatandaşlarımız bileme işlemlerini son günlere bırakınca bizler sıkışıyoruz ve zor durumda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban bayramı yaklaşmadan önce bıçaklarını biletmeye getirirlerse, biz daha temiz ve kaliteli hizmet sunacağız." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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