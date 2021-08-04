42 yıllık hizmete veda
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42 yıllık hizmete veda

42 yıllık hizmete veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Alaçam Devlet Hastanesi'nde 23 yılı hastane müdürü olmak üzere 42 yıl görev yapan Satılmış Tural'a veda yemeği düzenlendi.

Samsun Alaçam Devlet Hastanesi'nde 23 yılı hastane müdürü olmak üzere 42 yıl görev yapan Satılmış Tural'a veda yemeği düzenlendi.

Alaçam Öğretmenevi ASO Müdürlüğünde düzenlenen veda yemeğine Satılmış Tural'ın mesai arkadaşları ve sevdikleri katıldı. Yemekte konuşan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, "Hastanemiz Müdürü Satılmış Tural'a emeklilik hayatında ailesi ile birlikte uzun ömür diliyorum" dedi.

Satılmış Tural ise "42 yıllık memuriyet sonrası bugünden itibaren emekliliğe ayrılmış bulunmaktayım. Hüzün ve heyecanımı yaşadığım bugün, buraya gelerek beni onure ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her güzel başlangıcın bir sonu vardır. Benim de buradaki görevim sona erdi. Önemli olan güzel anılarla ve dostluklarla ayrılmaktır" şeklinde konuştu.

Eski PTT Genel Müdürü ve Danıştay Üyesi Osman Tural tarafından Satılmış Tural'a plaket verildi. Yemek pasta kesimiyle son buldu.

Veda yemeğine İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, 19 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, 19 Mayıs Devlet Hastanesi Müdürü Reyhan Karakoç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve hastane personeli kaldı. - SAMSUN

42 yıllık hizmete veda
42 yıllık hizmete veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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