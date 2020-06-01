42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu
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42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu

42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu Samsun'da 42 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 bin ürüne ulaştı.

01.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:01

42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu

SAMSUN - Samsun'da 42 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 bin ürüne ulaştı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 42 yıldır antika eşya toplayan 55 yaşındaki Cemil Benice'nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu. Cemil Benice'nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice'nin depoları adeta tarih kokuyor.

Evinin yanında ayrı bir depo, ilçedeki sanayi sitesinde ise ayrı ayrı depolara antika eşyaları dolduran Cemil Benice, " 42 senelik merak bu. Bir abi vardı bozuk para toplardı. Topladığı bu paraları bana hediye eti. Bende de bundan sonra merak başladı. Şu an elimde 40 bin çeşit mal var. Kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Vatandaşların ilgi göstermesi beni mutlu ediyor" dedi.

42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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