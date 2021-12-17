42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı - Haberler
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42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı

42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 35 yakalama kararı ile 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Gülcan Tintin (29), polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 35 yakalama kararı ile 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Gülcan Tintin (29), polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile büyük bölümü 'hırsızlık' olmak üzere hakkında 35 ayrı yakalama kararı ile 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülcan Tintin'in, Eğrek Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Tintin'in evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Tintin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülcan Tintin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.


42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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