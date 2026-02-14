42 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Eskişehir'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. isimli şahıs, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonsonucu yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların kapsamında düzenlenen operasyonda; 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan araması bulunan E. A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan şahsın farklı suçlardan toplamda 42 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR