Haberler

42 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. isimli şahıs, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonsonucu yakalandı.

Eskişehir'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. isimli şahıs, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonsonucu yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların kapsamında düzenlenen operasyonda; 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan araması bulunan E. A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan şahsın farklı suçlardan toplamda 42 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt