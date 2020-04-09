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Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Galatasaray, Spor

42 yaşındaki Didier Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik!

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada olan futbolcular, vakitlerini değişik etkinlikler yaparak geçiyor.

09.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:04
42 yaşındaki Didier Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik!

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada olan futbolcular, vakitlerini değişik etkinlikler yaparak geçiyor. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme yarışına bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba da katıldı ve 45 saniyede 122 mekik çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması yayılıyor. Bu yarışmaya bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba da dahil oldu. Drogba sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Fildişi Sahilli eski futbolcu paylaşıma, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Paylaşıma Ronaldo'yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.

Cristiano Ronaldo ise 45 saniyede 142 mekik çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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