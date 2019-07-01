42. Yapı Fuarı'na FORM damgası

Form Endüstri Tesisleri fuarda, hem yerli üretim yenilikçi ürünlerini hem de Türkiye'de yetkili satıcısı olduğu dünyaca ünlü markaların ürünlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

İklimlendirme sektöründe 54 yıldır faaliyet gösteren Form Şirketler Grubu çatısı altındaki Form Endüstri Tesisleri, her yıl sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren Yapı Fuarı'na; Troke, Lamilux, Sunvia, Roda gibi üretimini ve distribütörlüğünü gerçekleştirdiği yerli ve yabancı markalarla katıldı. Enerji verimliliği ana felsefesi çerçevesinde özellikle endüstriyel tesislere yönelik duman tahliye, doğal havalandırma, gün ışığı aydınlatma, çatı ışıklık sistemleri ve evaporatif soğutma konularında başarılı projelere imza atan Form Endüstri Tesisleri'nin standı fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Farklı mimari projelere yönelik duman tahliye kapakları ve çatı ışıklık sistemleri

Form'un İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında ürettiği TROKE Duman Tahliye ve Doğal Havalandırma Kapakları, Türkiye'deki ilk yerli EN12101-2 sertifikalı CE Sertifikalı duman ve ısı tahliye kapağı olma özelliği taşıyor. TROKE pnömatik duman tahliye kapağı, "nanojel dolgulu" polikarbon yapısı sayesinde kullanıcılarına düşük bir ısı iletimi sunuyor. Güneşin olumsuz etkilerinin girmesini de engelleyen TROKE, bu özelliği sayesinde iklimlendirme sistemine ek yük getirmiyor ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Form'un duman tahliye konusunda fuar ziyaretçileriyle buluşturduğu diğer bir ürünü olan Alman kalitesine sahip Roda Duman Tahliye Kapakları, farklı modelleriyle yapıların duman tahliye ihtiyaçlarına geniş bir ürün yelpazesi ile yanıt veriyor. RODA duman tahliye sistemleri; fiziksel dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, rüzgar, kar yükü ve yüksek yangın dayanımı özellikleri ile de dikkat çekiyor. Bu özellikleri ile mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin ve diğer tüm müşterilerin yüksek standartlarını karşılıyor.

Form Endüstri Tesisleri, bu yıldan itibaren distribütörlüğünü üstlendiği Lamilux Çatı Işıklık Sistemleri ve Duman Tahliye Kapakları'nın da tanıtımını ilk kez Yapı Fuarı'nda gerçekleştirdi. Alman menşeli Lamilux, kapalı mekanların çatılarına entegre edilerek gün ışığı kaynaklı doğal bir aydınlatma sağlıyor. SUN Pro teknolojisiyle zararlı güneş ışınlarını bloke eden ürün ile yapılar, gün boyunca doğal ışıktan yararlanma ve aynı zamanda enerji harcamalarından büyük oranda tasarruf sağlama imkanı buluyor. Bununla birlikte otomatik ve manuel olarak açılabilen kapak sistemi sayesinde, olası bir yangın sırasında ortamdaki dumanı tahliye ederek can güvenliğinin korunmasına da yardımcı oluyor. 2018 yılında, dairesel kapak ürün tasarımı ile RED DOT DESIGN AWARD kazanan Lamilux Duman Tahliye Kapakları, kapsamlı aksesuarları ile kullanıcıların bireysel isteklerini karşılıyor ve her türlü koşula sahip binalara adapte edilebiliyor.

Doğa dostu Sunvia ile 1 üniteye karşılık doğaya 2 ağaç kazandırmak mümkün!

Form Endüstri Tesisleri tarafından İzmir Pancar O.S.B.'de üretilen doğal aydınlatma sistemi Sunvia ise fuara damgasını vuran ürünler arasında yer aldı. Türkiye'nin ilk yerli üretim gün ışığı aydınlatma sistemi olan Sunvia, inşaat aşamasında ya da mevcut bir yapıya entegre edilebiliyor ve düşük maliyetleri ile bakım gerektirmeden ömür boyu kullanıma uygun dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor.Sunvia bugün hastaneler, sanayi tesisleri, üniversiteler, lojistik depoları, fabrikalar, okullar, spor salonları ve idari binalar gibi birçok kapalı mekanın doğal gün ışığından faydalanması ve enerji verimliliği sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Sıfır enerji ile doğal aydınlatma sağlayan Sunvia, yapay aydınlatmalardan kaynaklı doğaya salınan karbon miktarını azaltan doğa dostu bir sistem. Sunvia'nın; 250, 350, 550 ve 900 mm çaplarında 4 modeli bulunuyor. SV-550 modeli, 400 W eşdeğer güce sahip olup, 30-35 m2 alanı aydınlatabiliyor. 1 adet SV-550 modeli, günde 8 saat, yılda 320 gün aydınlatma yaparak yaklaşık 800 kg CO2 emisyonunu engelleyebiliyor. Böylece tek bir adet SV – 900 modeli ürün ile doğaya 2 ağaç kazandırılmış oluyor.

Kaynak: Bültenler