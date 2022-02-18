42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 2 bin kişi başvurdu - Haberler
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42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 2 bin kişi başvurdu

AA, Duygu Avunduk - Spor
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42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 2 bin kişi başvurdu

Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geleneksel olarak organize edilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için başvuruların bugün itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin kişinin müracaat ettiği yarı maratonda 750 profesyonel sporcunun yarışacağına işaret edilerek, bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Dünyanın sana ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenecek yarı maratonun, 20 Şubat Pazar günü koşulacağı aktarıldı.

Yarı maratonda halk koşusu, 10 ve 21 kilometre koşusu olmak üzere toplam 3 kategoride yarış düzenleneceği kaydedilen açıklamada, yarışlarda çeşitli ödüller dağıtılacağı ifade edildi.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Trabzon, Spor, Haberler

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