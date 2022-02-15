42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 20 Şubat'ta koşulacak - Haberler
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42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 20 Şubat'ta koşulacak

AA, Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 20 Şubat'ta koşulacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu", 20 Şubat Pazar günü koşulacak.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu", 20 Şubat Pazar günü koşulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Organizasyonun Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla koşulacak yarı maratonun sloganının "Dünyanın Sana İhtiyacı Var" olacağına işaret edildi.

Açıklamada, organizasyonun 20 Şubat Pazar günü halk koşusu, 10 ve 21 kilometre koşuları olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirileceği kaydedilerek, ilgilenenlerin 18 Şubat Cuma saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği bildirildi.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzon, Pazar, Spor, Haberler

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