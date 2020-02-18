42 ülkeden 100 startup, Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde buluştu

18.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:00

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), dünyanın farklı yerlerinden seçilen 100 startup'ı Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde bir araya getirdi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu WBAF'de, WBAF Melek Yatırım Fonu tarafından desteklenen Küresel Fon Bulma Sahnesi, 42 ülkeden seçilen 100 startup'a fırsatlar sunarak işlerini büyütmelerine imkan sağlıyor.

Etkinliğe katılan 100 startup, WBAF İşletme Okulu tarafından düzenlenecek olan Yatırım Hazırlık Semineri'nden ücretsiz yararlanacak. Startup'lar ayrıca, WBAF'nin yetkin mentorlarıyla gerçekleştirilen birebir mentorluk oturumlarına da ücretsiz katıldı.

Öte yandan, WBAF kapsamında düzenlenen 2020 Dünya Kongresi'nde startup'lara, scaleup'lara ve yüksek büyümeye sahip şirketlere özel alanlar sunularak yaptıkları işleri sergilemeleri sağlandı.

Küresel Fon Bulma Sahnesi

WBAF, G20 Finansal Tabana Yayılma İçin Küresel Ortaklık programının ortağı olarak ekonomik gelişme sağlama hedefiyle her ölçekte işletmenin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yatırımcılar, startup'lar, scaleup'lar, yüksek büyüme sağlayan şirketler için uluslararası bir ortak yatırım platformu olan Küresel Fon Bulma Sahnesi, öne çıkan startup ve scaleup'ların bir kısmıyla yüksek kaliteli bir portfolyo oluşturmayı hedefliyor.

Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde yer alan başarılı startup ve scaleup'lar, en iyi melek yatırımcılarla buluşarak yatırımlardan yararlanmanın yanı sıra melek yatırımcıların bilgi birikiminden, mentorluğundan ve nitelikli yatırımcı ağlarından da faydalanıyor.

Girişimcilik aktiviteleri ve girişim finansmanı alanında dünya çapında büyüme sağlamaya odaklanan Küresel Fon Bulma Sahnesi, startup ve scaleup'lara, WBAF'nin aralarında melek yatırımcılar, özel sermaye fonları, ortak yatırım platformları, varlık yönetim kurumları, aile ofisleri ve hızlandırma merkezlerinin bulunduğu geniş küresel yatırımcı ağından yararlanma imkanı sunuyor.

Melek yatırım tüm dünyada hızla yükseliyor

Verilen bilgiye göre, Avrupa'da 320 bin melek yatırımcı, geçen yıl 10 milyar avrodan fazla yatırım gerçekleştirdi. Aynı yıl ABD'de 340 bin melek yatırımcı, 26 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Erken aşamadaki işletmelere yapılan küresel yatırımların büyüklüğü 2018 yılında 50 milyar dolar seviyesindeyken, 2019 yılında bu rakam yüzde 20 artışla 60 milyar dolara ulaştı.

60 milyar dolarlık melek yatırım pazarının gelecek 5-7 yıl içerisinde 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

OECD raporlarına göre, dünya ekonomisindeki aktivitelerin yüzde 96'sı küçük ve orta işletmeler, girişimciler ve startup'lar tarafından yürütülüyor. Ayrıca, erken aşama yatırım pazarının yeni iş alanları oluşturma ve sosyal adaletin sağlanmasındaki önemi nedeniyle dünyada çok sayıda ülkede melek yatırımcılar, kurumsal girişimler ve startup'lara yönelik vergi teşvikleri içeren mevzuatlar uygulamaya konuldu.

Kaynak: AA