42. Turizm Haftası Beyoğlu'nda Öğrencilerle Kutlanıyor

42. Turizm Haftası, Beyoğlu'nda lise öğrencileri tarafından hazırlanan programla kutlandı. Öğrencilerin kendi elleriyle yaptığı yöresel yemek ve gösteriler renkli görüntüler oluşturdu. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu'nda binlerce turistik işletmemiz var" dedi.

15- 22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri, Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlandı. Lisenin bahçesinde düzenlenen programa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Savaş Ünlü, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından kurulan stantlarda yedi bölgenin yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Lise öğrencilerinin hazırladığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu. Gösterilerin ardından stantları tek tek gezen Başkan Demircan, tüm yöresel lezzetlerin tadına bakarak, öğrencilere tam not verdi.

Turizm liselerinin çoğalmasını temenni eden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, "İstanbul ve Beyoğu, buralar sıradan yerler değil. Buralar dünyanın herhangi bir yeriyle karşılaştırılacak yerler değil. Beyoğlu, İstanbul'un çok kültürlülüğü, çok sesliği ve çok renkliliği olan bir yer. Farklı etnik menşei ile dini, kültürü ve coğrafi konumuyla öne çıkmış bir ilçe. Şüphesiz buraya bir turizm lisesi değil, birkaç turizm lisesi yakışır" dedi.

"Turizm Haftası Beyoğlu için ayrı bir önem arz ediyor"

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Demircan ise, "Turizm Haftası İstanbul için çok önemli ve Beyoğlu olduğumuz için çok daha önemli. Biliyorsunuz ki 50 bin yatağımız var ve binlerce turistik işletmemiz var. Beyoğlu'nda bir de Turizm Meslek Lisemiz var. Çok yeni, çok genç tanıtılmaya ihtiyacı var, biz de bugün hem Turizm Haftası'nı kutlayalım, hem de işverenlerle öğrencileri bir araya getirelim ki stajları yapsınlar, gelecekteki ekmeklerin orada kazansınlar dedik. Bu düşünceyle de bugünü organize ettik. Gençlerimizin her biri pırıl pırıl, hepsi hayata hazırlanıyor. Turizm Haftası'nın turistler açısından olduğu kadar oluşturduğu istihdam açısından da önemli önemine vurgu yapan bir gün" diye konuştu.

"Yaklaşık 70 çeşit yemek var"

Ege yöresinin yemeklerini yapan 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yamak ise, "Okulumuzda gerçekleşen Turizm Haftası etkinliğinde gerçekten çok mutluyuz. Herkes buraya geldi bizlerde yemeklerimizi yaptık masalarımıza özenle dizdik. Burada görmüş olduğunuz bütün yemekleri biz yaptık 70'e yakın çeşit yemek var" ifadelerini kullandı.

Akdeniz mutfağına özgü yemekler yaptığını ifade eden Zeynep Duman ise, "Okulumuzda ilk kez bu kadar büyük ve güzel bir etkinlik yapılıyor. Zaten okulumuz çok yeni bir okuldu ve bu etkinlik sayesinde okulumuzun adını duyuracağımıza inanıyorum. Biz Akdeniz mutfağı yemeklerini yaptık. Diğer bölgelere göre daha hafif, aslında Ege mutfağına da çok yakın bir bölge, daha çok hafif tatlar kullanılıyor. Hepsini mutfağımızda evlerimizde biz yaptık" dedi. - İSTANBUL