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42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

42 TL değerindeki oyun, Polonya asıllı dijital oyun dağıtımcısı CD Projekt'in oluşturduğu video oyun satış platformu GOG.com'da ücretsiz oldu.

RPG strateji türündeki oyun Iratus: Lord of the Dead GOG.com'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. GOGWinterSale çekilişindeki oyunu kütüphanenize eklemeniz için son 48 saat.

Iratus'ta kendinizi, bin yıllık hapis cezasından yeni kurtulan Iratus'un titular necromancer rolünde karanlığın güçleri için savaşırken bulursunuz.

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İskeletler, zombiler, banshees ve diğer birçok yaşamaz savaşçı ile yaşayan ölülerin itaatkar bir ordusunu kontrol edersiniz. Bir necromancer'ın bildiği tek şekilde askerlerinizi yaratın: öldürülen düşmanlarınızın vücut parçalarından!

Buraya tıklayarak oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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