42'nci alayın kurucusu Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarı 100'üncü yılına hazırlanıyor
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42'nci alayın kurucusu Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarı 100'üncü yılına hazırlanıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nin son kalesi olan Haymana'da şehit düşen Giresunlu 42'nci Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarı 100'üncü ölüm yıl dönümüne hazırlanıyor.

42'nci alayın kurucusu Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarı 100'üncü yılına hazırlanıyor
19.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:27

Sakarya Meydan Muharebesi'nin son kalesi olan Haymana'da şehit düşen Giresunlu 42'nci Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarı 100'üncü ölüm yıl dönümüne hazırlanıyor.

Giresun Tirebolulu olan ve Sakarya Meydan Muharebesine kurmuş olduğu gönüllü alayla birlikte katılan ve yaklaşık 50 askeriyle birlikte şehit olan Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarı şehit olmasından 95 yıl sonra Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Katrancı köyünde bulunmuştu. Mezarın bulunmasının ardından harekete geçen Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF) bir heyet oluşturarak şehit Binbaşıya ölümünün 100'üncü yıl dönümünde anıt mezar çalışmaları başlattı.

Giresunlu gönüllü 42'nci Alay Komutanı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarını yüzüncü ölüm yılı olan 2021 yılına yetiştirmeye çalıştıklarını belirten TİRDEF Genel Sekreteri Recep Karakoç, "Oluşturduğumuz heyet ile Ankara ve Haymana'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Konu ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor, 2021 yılına anıt mezarı yetiştirmeye çalışıyoruz, ilerleyen günlerde kamuoyuna gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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