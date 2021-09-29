42 Kocaeli Yazılım Okulu açıldı - Mehmet Fatih Kacır

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi

42 Kocaeli Yazılım Okulu

Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile röportaj - Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır:

"Üçüncü yılımızdan itibaren yılda 750 öğrenciyi 42 Kocaeli'den mezun ediyor olacağız"

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 42 Yazılım Okullarının dünyada 20'den fazla ülkede bulunduğunu, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli ile bu ağa Türkiye'yi de dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin halihazırda 200 bine yakın yazılım geliştiricisinin olduğunu belirten Kacır, bu sayıyı 2023'e kadar 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini, bunun için de birbirinden farklı pek çok programı eş zamanlı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kacır, 42 Yazılım Okullarının da bu hedef doğrultusunda attıkları adımlardan biri olduğuna işaret ederek, 7/24 açık olan bu okullarda eğitmensiz, birbirinden öğrenme modeline dayalı bir eğitim olduğunu anlattı.

Öğrencilerin oyunlaştırılmış bir yazılım platformu tarafından tanımlanmış görevleri birbirine yardım ederek gerçekleştirdikleri bir eğitim yaklaşımının uygulandığını aktaran Kacır, "Bu aslında yeni neslin de son derece benimsediği bir yaklaşım. Bu sayede bu, okullarda dünyada hızla yaygınlaştı ve yüzde 100'e yakın istihdam başarısı sağladı. Biz 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'nin de yüzde 100 istihdam başarısı sağlamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kacır, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin teknoloji üssü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başta Türkiye'nin Otomobili olmak üzere teknoloji odaklı çalışan, pek çok şirket bu kampüste yer alıyor. Kocaeli'deki 42 Okullarını Bilişim Vadisi'nde açmak istedik çünkü bu eğitim programının önemli bir kısmı da staj içeriyor olması. Hedefimiz burada yazılım eğitimi gören öğrencilerin Bilişim Vadisi başta olmak üzere bölgenin önemli sanayi ve teknoloji firmalarında staj yapmasına imkan sağlamak. Yaklaşık 350 bilgisayar kapasitesiyle bu okulu açmış olduk. Üçüncü yılımızdan itibaren yılda 750 öğrenciyi 42 Kocaeli'den mezun ediyor olacağız. Bu eğitimler yaklaşık 3 yıl sürüyor ama bu tamamen kişiye bağlı. Öğrenci çok daha yoğun bir şekilde buraya gelirse gece gündüz burada durursa bu süreyi kısaltma imkanı da var. Dolayısıyla üçüncü yılımızdan itibaren her yıl 750 mezunla yazılım ekosistemine önemli bir katkı veriyor olacağız."

42 Yazılım Okullarındaki eğitimlerin tümüyle ücretsiz olduğunu dile getiren Kacır, 18 yaşını aşmış herkesin seçme süreçlerine dahil olabileceğini sözlerine ekledi.

42 Kocaeli Yazılım Okulu

Mezunların hemen hemen hepsinin iş bulduğu Ekol 42 Yazılım Okullarında uygulanan eğitim modeli, öğrencilerin bir öğretmen olmadan oyunlaştırma yöntemini kullanarak yazılım alanında sınırlarını keşfetme prensibine dayanıyor.

Bu modelde katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bir ekip de müfredata rehberlik ediyor.

Yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin yaptığı Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli, 339 bilgisayar kapasitesiyle 1155 metrekare alanda 7 gün 24 saat esasına göre eğitim verecek.

Türkiye'den 3 binden fazla başvuru alınan yazılım okulunda 172 kişi ilk havuz eğitimine kaydoldu. 42 Kocaeli'de eğitim görecek öğrenciler, Bilişim Vadisi kampüsünde teknoloji ekosisteminin merkezinde eğitim alma imkanına sahip olacak.

Ekol 42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor.

UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda Nesne Yönelimli Programlama, Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor.

Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor.