42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ 42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA