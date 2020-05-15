42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ
42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.
15.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:35
42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKAN GENÇLER AVM'YE AKIN ETTİ (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.
Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Kaynak: DHA