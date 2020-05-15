42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

ESENYURT'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA