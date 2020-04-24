42 çiftçiye "Korunga" tohumu dağıtıldı
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Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Haber

42 çiftçiye "Korunga" tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Özel İdaresi Kaynaklı 'Korunga Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 42 çiftçiye tohum dağırımı gerçekleştirildi.

24.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:22
42 çiftçiye

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Özel İdaresi Kaynaklı 'Korunga Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 42 çiftçiye tohum dağırımı gerçekleştirildi.

Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamda, "İlçemize bağlı Pazarcık köyünde yürüttüğümüz İl Özel İdaresi Kaynaklı 'Korunga Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 42 çiftçimize 500 dekar alana yetecek şekilde Korunga tohumları dağıtıldı.Tarımda üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için bu zor günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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