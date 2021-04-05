"42 bin lira kazandın" diyerek 3 bin 750 lirasını dolandırdılar
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"42 bin lira kazandın" diyerek 3 bin 750 lirasını dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'42 bin lira kazandın' diyerek 3 bin 750 lirasını dolandırdılar

Samsun'da dolandırıcılar, sosyal medyada bir genç kızı bahisten 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyerek dolandırdı.

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Samsun'da dolandırıcılar, sosyal medyada bir genç kızı bahisten 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyerek dolandırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu H.K. (22) adlı genç kız, Instagram üzerinden bahisle ilgili gördüğü paylaşım üzerine kendisini Melih H. olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. H.K.'ye 500 lira göndermesi halinde kupon yapıp bahisten çok para kazanacağını söyleyen dolandırıcı, genç kızı kandırmayı başardı. 500 lira para gönderen H.K.'ye 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyen dolandırıcı, genç kızın bu parayı alabilmesi için 3 bin 250 lira kesiti bedeli göndermesini istedi. Parayı almak için 3 bin 250 lira gönderen H.K.'den bu kez 7 bin 240 lira para isteyen dolandırıcının kendisini kandırdığını anlayan genç kız polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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