04.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:52

Malatya'da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin iş yeri ve aracında arama yapıldı. Arama neticesinde, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.



Şüpheli şahıs hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan idari işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA