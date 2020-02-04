42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Malatya'da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.
Malatya'da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin iş yeri ve aracında arama yapıldı. Arama neticesinde, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan idari işlem yapıldı. - MALATYA