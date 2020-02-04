42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
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42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Malatya'da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.

04.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:52
42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

'da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz ele geçirildi.


Malatya İl , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin iş yeri ve aracında arama yapıldı. Arama neticesinde, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan idari işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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