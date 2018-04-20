415 Milyon Euroya Mal Olan Kayseri Şehir Hastanesini 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Açacak

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA) KAYSERİ Enteğre Sağlık kampusu 1610 yataklı Şehir Hastanesi hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Kayseri'nien yanı sıra çevredeki illere ve doğu Anadolu bölgesindeki hastalara hizmet sunacak hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek. 466 bin 379 metrekare toplam alana sahip, içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binalar bulunan hastane 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavpacağı açılışa yetiştirilecek. Bu kapsamda Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile kampusta son incelemeler yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sona gelinen klinikler, laboratuvarlar, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta kayıt alanlarındaki yapılan çalışmalar yerinde incelendi.Şehir Hastanesinin açılış sürecinde kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri özel sektör temsilcileri arasında süreçler gözden geçirildi. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi ise dört kabul sürecinin olduğunu bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını belirtti. İnşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün hep birlikte başlayacağı konusunda bilgiler verdi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli ise kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını kabul süreçleri tamamlandıktan sonra taşınabileceklerini belirtti.