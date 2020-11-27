41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
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41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü

27.11.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:25

41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü 41 senedir topladığı eşyalardan müze açmayı hedefliyor Denizli'de yaşayan Emin Karadeniz, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları gelecek nesillere aktarmak için 41 senedir eşya topluyor.

41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü

41 senedir topladığı eşyalardan müze açmayı hedefliyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Emin Karadeniz, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları gelecek nesillere aktarmak için 41 senedir eşya topluyor. Yaklaşık 300 parça eşyayı evinde oluşturduğu odada toplayan Karadeniz'in hedefi müze oluşturmak.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Emin Karadeniz, 41 senedir büyük merakla topladığı atıl durumdaki eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi. Gelecek nesillerin geçmiş dönemde kullanılan eşyaları görmesini istediğini belirten Karadeniz, yıllardır çevresindeki vatandaşların çöpe atmayı düşündüğü eşyaları topluyor. Zamanla Karadeniz'in bu tutkusunu öğrenenlerde kullanılmayan ve ya eski eşyaları kendisine vererek katkıda bulunuyor. 41 senede yaklaşık 300 parça eşyayı toplayan Karadeniz, bu eşyaları evinin bir odasında gözbebeği gibi bakıyor. Hepsini tek tek numaralandırdığı eşyalardan ise gençlerin tarihlerini ve geçmiş dönemde kullanılan eşyaları unutmamaları için müze oluşturmayı hedefliyor.

"Aklınıza gelebilecek bütün eşyalar mevcut"

Yaklaşık 300 parçadan eşyaların içinde akla gelebilecek bütün eşyaların olduğunu belirten işçi emeklisi Karadeniz, "1979'dan beri etrafa atılan eşyaları toplamaktayım. Amacım Tavas'ta bir müze haline getirip müze yapmak. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için uğraşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 200 ile 300 arası malzeme var. Dibek, kandil, düven, at arabası tekeri olsun aklınıza ne gelirse bütün eşyalar mevcut. Bunların yaklaşık dörtte üçünü ben satın aldım. Geri kalanda vatandaşların ve ninemden kalan. Çöpe gitmesin diye bana verdiler. Bende bunların isimlerini yazıp biriktirmekteyim. Tavas Belediyesi'nin göstermiş olduğu ceza evi var ve şuanda restorasyonu bitmiş durumda. İnşallah oraya hibe edeceğim" dedi.

41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü
41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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