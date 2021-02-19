41 yıllık gölet beyaz gelinliğini giydi
Bilecik'te doğal güzelliği ile binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü Göleti'nde aralıklarla yağan kar sonrası güzel manzaralar oluştu.
Bilecik'te doğal güzelliği ile binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü Göleti'nde aralıklarla yağan kar sonrası güzel manzaralar oluştu.
Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan, piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göletin kuş bakışı görüntüsü görenleri etkiledi.
Pelitözü Göletinin belirli bölümleri aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan göletin, karla kaplı çam ormanlarıyla bütünleşen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çeken, fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen gölete gelenler, 30 santimetre kar kalınlığına ulaşan göletin beyaza bürünmesini ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan