41 yıldır her gün 12 kilometre yürüyerek kitap dağıtıyor

Kütüphanenin genel görüntüsü

P. Sukumaran'ın kütüphaneyi açması

P. Sukumaran'ın kütüphanedeki kitapları bir süre incelemesi

P. Sukumaran'ın dağıtacağı kitapların isimlerini listeye yazması

Röportaj

Kitapları yanına alan P. Sukumaran'ın kütüphaneden ayrılması

Tespit edilen adreslere kitapların dağıtılması

Röportaj

Detaylar Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Alappuzha kentindeki Karuvatta kasabasında 1950 yılında kurulan Kumarapuram Halk Kütüphanesi kitapseverlere hizmet vermeyi sürdürüyor. 41 yıldır bu kütüphanede sorumlu olarak çalışan ve günde 12 kilometre yürüyen P. Sukumaran, bölgede yaşayanlara farklı kitap türleri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.