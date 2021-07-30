41 yıldır başkan

Bursa'da 1979 yılında seçildiği esnaf ve kredi kefalet kooperatifi başkanlığını 41 yıldır aralıksız sürdüren Hüseyin Tunçer, 3 yıllığına daha yeniden başkan seçilerek kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu.

Bursa'da 1979 yılında seçildiği esnaf ve kredi kefalet kooperatifi başkanlığını 41 yıldır aralıksız sürdüren Hüseyin Tunçer, 3 yıllığına daha yeniden başkan seçilerek kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu. 67 yaşındaki Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tunçer, yapacak daha çok işlerinin olduğunu söyledi.

Bursa'da 41 yılla kesintisiz olarak en uzun süre kooperatif başkanlığı rekorunu elinde bulunduran ve "esnafın ağabeyi" olarak tanınan 67 yaşındaki Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tunçer, tek aday olarak girdiği 900 ortaklı kooperatifin kongresinde, oyların tamamını alarak, 3 yıl daha başkan seçildi. İstikrar sayesinde kooperatifin elde ettiği güven, kullandırılan kredi limitlerini de en üst seviyelere çekerken, Hüseyin Tunçer başkanlığındaki kooperatif, özellikle pandemi döneminde sıkıntı çeken esnafın can simidi oldu.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre ertelenen Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilirken, Hüseyin Tunçer 14'ncü kez güven tazeledi. Yaşadığı bu büyük başarı ve gururu anlatan Başkan Tunçer, genel kurula kendisine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederek; "Yapacak daha çok işimiz var. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Tunçer, yaptığı açıklamada "1979 yılında Ahmet Daloğlu,ndan aldığım bu bayrak yarışında hedefimiz hep en iyi hizmeti yapmak oldu. Eski Genel Başkanımız Kasım Önadım,ın bizlere tavsiyeleri, her zaman esnafın yanında ve dertlerini dinlemek olmuştur. Biz de bunu yapıyoruz. 41 yıl kalmamızın sebebi de bu." dedi.

2021 yılı Haziran ayı itibariyle plasman kredi toplamı 90 Milyon 500 bin TL olan Tatkavaklı Kooperatiflerinin, 2020 yılı pandemi döneminde 644 ortağına 37 Milyon TL'yi aşan kredi kullandırıldığını belirten Başkan Tunçer, "Kooperatifimiz 2020 yılı sonunda 82 Milyon 500 Bin TL plasmana ulaşılmıştır. Tahsis edilen toplam plasmanımızın 78 Milyon 275 Bin TL'si yılsonu ile 776 ortağımıza kullandırılmıştır. Kişi başı kredi kullandırma oranı yüzde 78,9, kişi başına ortalama kredi ise 100 Bin 870 TL'dir. Kovid-19 salgını sebebi ile 25 bin esnaf destek kredisi ve 13 ortağımıza 2 milyon 950 bin lira yatırım kredisi ile toplamda 101 milyon 104 bin lira kredi kullandırılmıştır" dedi.

İşletme ve yatırım kredilerinde Bursa'da öncü olduklarını ifade eden Tunçer, "Ortaklarımızın kredi taksitlerini düzenli ödemelerinden dolayı 1'nci Grup kooperatif olmamız gereği işletme kredi limitimiz 200 Bin TL ve yatırım kredisi limitimiz ise 300 Bin TL'ye yükseldi. Diğer yandan TESKOMB genelgeleri sonrası gerçekleştirilen kooperatif takibinde bulunan borçların yeniden yapılandırılması kapsamında 53 ortağımızın, 1 Milyon 90 Bin 715 TL'lik borcundan 105 Bin 154 TL temerrüt faizi silinerek, feragat edildi" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı