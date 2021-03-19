41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

19.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:51
41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılından bu yana silahla yağma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezasıyla aranan Cemile A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kentte ikamet etmediği belirlenen Cemile A.'nın, geçen hafta otomobille Adana'ya geldiğini tespit etti. Cemile A.'nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, içeride arama yaptı. Cemile A., elbise dolabında saklanırken bulundu.Gözaltına alınan Cemile A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.


41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı
41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:08:25. #1.16#
title