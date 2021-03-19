41 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı giysi dolabında yakalandı

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

ADANA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezası bulunan Cemile A., bir eve yapılan baskında giysi dolabında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılından bu yana silahla yağma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 TL adli para cezasıyla aranan Cemile A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kentte ikamet etmediği belirlenen Cemile A.'nın, geçen hafta otomobille Adana'ya geldiğini tespit etti. Cemile A.'nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, içeride arama yaptı. Cemile A., elbise dolabında saklanırken bulundu.Gözaltına alınan Cemile A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR