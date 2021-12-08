41 YIL HAPİS CEZASI ALAN GASPÇI YAKALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'DA 2006 yılında gasp suçundan yargılanarak, 41 yıl 8 ay hapis cezası alan Vedat Özbaş, polis tarafından yakalandı. Küçükçekmece'de yakalanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Bağcılar'da 29 Ağustos 2006 yılında meydana gelen silahlı gasp olayının ardından yakalanan ve zaman içinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Vedat Özbaş, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezanın yargıtay tarafından onanmasının ardından Vedat Özbaş aranmaya başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Küçükçekmece'de buldu. Polis yaptığı operasyonda Vedat Özbaş'ı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.