41 yaşında kazandığı fakülteyi birincilikle bitirdi

Kahramanmaraş'ta imkansızlıklar nedeniyle gençliğinde yüksek öğrenim fırsatı bulamayan Sevda Yenipınar, 41 yaşında girdiği üniversiteyi fakülte birincisi olarak bitirdi.

İki çocuk annesi Yenipınar, 39 yaşında üniversiteye gitmeye karar verdi. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavına 2 kez giren Yenipınar, bir türlü sınavı kazanamadı. Azimle hiç vazgeçmeden 2015 yılında 3. defa şansını denedi ve 41 yaşında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 4 yılın sonunda, çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuyan Yenipınar, 45 yaşına geldiğinde fakülteyi birincilikle tamamladı.

"Bu kadarını ben bile hayal etmedim"

Resme olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Sevda Yenipınar, "Hayat şartlarından dolayı bir türlü olmamıştı. Daha sonra Kahramanmaraş merkeze taşındığımızda kurslara gittim. Halk eğitim merkezi kurslarında kendimi resim üzerinde geliştirdim. Gençlerin üniversite sınavıyla okula gitmeleri üzerine ben de denemek istedim. Sınavı kazandıktan sonra okula gittim. Okulu birincilikle tamamlamak tabi ki bana çok büyük mutluluk verdi. Ben bu kadarını hayal etmemiştim. Kurslara gittikten sonra ben de kendi yeteneğimin farkına vardım" dedi.

Çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla okumasının kendisi için ilk zamanlarda dezavantajlı olduğunu belirten Yenipınar, "İlk etapta çok hoş karşılanmamıştım. Gençler biraz yadırgadı açıkçası, 'git evinde otur' manasında biraz manidar davranıldı. Ama ben onlarla kaynaştım. Zaten çocuğum da olduğu için çabuk adapte oldum. Aramızdaki o yaş farkı gitti ve arkadaşlığa döndü. Fakülte birincisi olmam da temelimde zaten benden bekleniyordu. Çünkü çok çalışıyordum. Gençlerin seviyesine çıkmak benim için de kolay olmadı. Benim geçmiş bilgim yoktu. Bunu geliştirmek için de kendimi geliştirmem gerekiyordu. Benim onlardan daha fazla çalışmam gerekiyordu ve çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Resimler çeşitli yerlerde sergilendi"

Yaptığı resimlerle çeşitli yarışmalara da katılan Yenipınar, "Bazı yarışmalara katıldım ve buralardan sergileme ödülleri aldım. Türkiye Kültür ve Projesi yarışmasının 5'incisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından sergileme ödülü aldım. İzmir'de özel kolejde sergilemelerim oldu. Art Revl'a katıldım ve Yunanistan'da sergim oldu. Bizim fakültemiz tarafından düzenlenen yarışmada yine birincilik ve başarı ödülünü aldım. Bunlar tabi ki beni çok mutlu etti" diye konuştu.

İnsanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğini söyleyen Yenipınar, şunları kaydetti:

"Ben denedim ve yaptım, başardım. Yaşıtlarım da istedikten ve azim ettikten sonra bu başarıları elde edeceklerdir. Hiçbir zaman için bırakmamaları gerekiyor. Ben 3. denememde üniversite sınavını kazandım. İlk girdiğimde yeni başladığım için tam olarak çalışamamıştım. Sınavların nasıl olduğunu da bilmiyordum. Benim için deneme aşamasıydı ve üçüncüsünde kazandım. Bu kadar yüksek hedeflerim de yoktu. Sadece okulumu bitirmek istiyordum. O öğrencilerin içerisinde resim yapmak başarmak istiyordum. Şimdi ise yüksek lisans ve doktora düşünüyorum."

"En büyük destekçim ailem oldu"

4 yıl boyunca üniversite okurken, bir yandan da evinin işlerini idare ederek 2 çocuğuna annelik yapan Sevda Yenipınar, "Çocuklarım büyük olduğu için hiç zorlanmadım. Hatta bilmediğim şeyleri onlardan öğrendim. En büyük destekçilerim onlar oldu" dedi.

Annesinin çok azimli olduğunu söyleyen Yenipınar'ın kızı Çiğdem Yenipınar ise, "Bazen geceleri bile çalışıyordu. Anne artık yeter çalışma diyordum. Annemle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Annesinin kendisine doğum günü hediyesi olarak, kendi resmini çizdiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Yenipınar, "Gördüğümde çok şaşırdım. Benden habersiz çizmiş okulda. Doğum günümde hediye etti. Dünyada aldığım en güzel hediyeydi" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA