41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf yarışması sonuçlandı
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41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ödüllü fotoğraf yarışmasına 300 fotoğrafçı, bin eserle katıldı. Yarışma kapsamında fotoğrafçılar tarafından maraton esnasında çekilen fotoğraflar, instagram hesapları üzerinden "#trabzonyarimaratonu" etiketi ile paylaşıldı.

Bu yıl 21 Şubat Pazar günü koşulan maratonda çekilen fotoğraflar arasından yapılan değerlendirmede, birinciliği İbrahim Aysundu, ikinciliği Metin İnan, üçüncülüğü Ali Mermertaş kazandı. Drone kategorisi ödülüne ise Sema Mermertaş'a ait eserler layık görüldü.

Jüri tarafından yapılan 4 aşamalı değerlendirmenin ardından toplam 41 eserin sergilenmeye değer görüldüğü, sergi, ödül töreni ve almanak tanıtımının ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, drone kategorisi için 3 bin, albümde yer alan diğer eserlerin sahiplerine ise 300'er lira ödül verileceği kaydedildi.

Başkanlığını, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Osman Şişko'nun yaptığı jüride Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sel, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Emir Yıldız, Fotoforum Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Oğuzhan Hacısalihoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gürkan Ata, foto muhabiri Ömür Avcı ve gazeteci Nevzat Yılmaz yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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