41 Terörist Öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve dışında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, 23-29 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ettiği de ifade edildi.

41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Açıklamada, icra edilen operasyonlarda yurt içinde ve dışında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği, 11 adet piyade tüfeği, bir adet tanksavar silahı (Law), 998 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet anti personel mayını, 335 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram C-4 patlayıcı madde, 63 adet (16 bin 380 kg) dinamit lokumu, 7 adet el bombası, 2 adet muhtelif telsizin ele geçirildiği, 11 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Teröristler tarafından kullanılan 44 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 74,6 kilogram uyuşturucu, 980 litre kaçak akaryakıt, 88 bin 700 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonunun ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiği de ifade edildi.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR" Açıklamanın devamında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)