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41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.

Finike'nin Kum Mahallesi 120'nci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan aile, 41 saatlik yağış sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sular altına gömülen evde tuvalet gideri bile dolup taştı. Evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, evin içerisi havuza dönüştü. - ANTALYA

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

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