Siirt'te 41 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında temizlik ve hijyen şartlarına uygun Siirt genelinde 41 okula "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikası törenle verildi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, projenin obezite ile mücadele, sağlıklı yaşamı özendirme konulu bir çalışma olduğunu söyledi.

Obezitenin önüne geçmek için bu tür çalışmalar yaptıklarını belirten Ömür, şöyle dedi:

"Obezite demek hastalık demek. obezite demek hipertansiyon demek, diyabet demek ve bunlarında vatandaşların yaşam kalitelerini ciddi anlamda etkilediği bir gerçek. Bu yüzden obezitenin önüne geçmek, sağlıklı yaşama özendirmek için, gençlerimize bu bilgiyi aşılandırmak için bu tür çalışmalar yapılıyor."

Başarılı okul müdürlerine İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve İl Sağlık Müdürü Ömür tarafından verildi.

Kaynak: AA