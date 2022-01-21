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41 kere maşallah

41 kere maşallah
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Gülben Ergen geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sanatçı kişiliği kadar sosyal sorumluluk projesiyle de sıkça adından söz ettiren Ergen, neşeli hali ile gazetecilerin dikkatini çekti. İşte detaylar…

Açtığı ana okullarınabir yenisini daha eklemek üzere olduklarının ve onun mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gülben Ergen; "41. anaokulumuzu açıyoruz. Yarın Siirt'te olacağız, geçen sene kaybettiğimiz büyük değerimiz Doğan Cüceloğlu'nun ismini verdik anaokulumuza. Sayın bakanımıza az önce son hazırlıkların fotoğrafını gönderdim ve konuştuk. Onun için çok mutluyum." dedi.

Gazeteciler ile kısa süre sohbet eden başarılı şarkıcı daha sonra İstinye Pazarı katında alışverişini tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

41 kere maşallah

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Gülben Ergen, Magazin, Haber

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